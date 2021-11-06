Медвежий угол

36 177 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Натесов
    Это как фашисты поступали...Разоблачение очер...
  • Uri Strukow
    Идеология нынешней власти тоже вышла из этих самых 90х.Разоблачение очер...
  • серый волк
    петушара , что ли ?Несколько кавказц...

В Москве отреагировали на "признание Крыма Беларусью"

В Москве отреагировали на "признание Крыма Беларусью"

Вчера Лукашенко посетовал на то, что Владимир Путин не пригласил его в Севастополь на празднование Дня народного единстваЭто заявление своеобразно трактовал председатель комиссии по международным делам нижнего белорусского парламента Андрей Савиных.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх