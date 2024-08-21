Москалькова назвала запрет УПЦ грубым нарушением Конституции Украины

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о попрании основополагающих прав граждан Украины в связи с принятием Верховной радой закона о запрете канонической Украинской православной церкви.
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