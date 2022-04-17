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Свечников впервые забросил 30 шайб в сезоне НХЛ. У него 67 очков в 73 матчах

Андрей Свечников впервые забросил 30 шайб в сезоне НХЛ. Российский нападающий «Каролины» отличился голом в матче регулярного чемпионата против «Колорадо» (4:7).

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