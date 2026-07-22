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Царьград

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Врачи Рязани излечили женщину от лихорадки денге после Вьетнама

Врачи Рязани излечили женщину от лихорадки денге после Вьетнама

Врачи Рязанской областной клинической больницы имени Семашко вылечили женщину, инфицировавшуюся лихорадкой денге во время поездки во Вьетнам.

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