Боевиков ВСУ сожгли дронами в погребе: Карта специальной военной операции на Украине на 30 марта 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваОператоры российских беспилотников ликвидировали группу украинских боевиков, попытавшихся спрятаться в подвале жилого дома в поселке Мирополье Сумской области.