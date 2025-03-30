Боевиков ВСУ сожгли дронами в погребе: Карта специальной военной операции на Украине на 30 марта 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваОператоры российских беспилотников ликвидировали группу украинских боевиков, попытавшихся спрятаться в подвале жилого дома в поселке Мирополье Сумской области.
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