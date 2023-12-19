В Иванове 42-летняя местная жительница лишилась денежных средств, пытаясь приобрести туристическую путевку

В дежурную часть отдела МВД России по Фрунзенскому району города Иваново с заявлением обратилась 42-летняя местная жительница, которая сообщила о том, что ее обманули во время онлайн-бронирования путевки.
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