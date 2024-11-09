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Захарова высмеяла слова Кулебы о документах по поводу поражения Украины

Захарова высмеяла слова Кулебы о документах по поводу поражения Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале слова бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о документах с описанием поражения его страны на столе у президента США Джо Байдена.

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