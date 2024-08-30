Юбилейная спартакиада для госслужащих начнется в Салехарде с легкой атлетики

XX Спартакиада государственных гражданских служащих ЯНАО стартует 31 августа в Салехарде. Она начнется с соревнований по легкой атлетике, сообщается на сайте окружного департамента по физкультуре и спорту.
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