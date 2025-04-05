Апостол Павел — покровитель цифрового слова: кому молиться православным, работающим в интернете Ирина ВальковаВ эпоху стремительно развивающихся цифровых технологий, когда работа миллионов людей напрямую связана с интернетом, у верующих возникает всё больше вопросов: а как сочетать духовную жизнь с цифровым миром? Есть ли в христианской традиции покровители для тех, чья работа — это тексты, блоги, посты, чаты и видеоконтент? Священник Антоний Борисов, доцент Московской духовной академии и кандидат богословия, в беседе с РИА «Новости» дал неожиданный, но глубоко логичный ответ: православные, работающие в интернете, могут молиться апостолу Павлу.