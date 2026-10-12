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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани на нескольких улицах отключат холодную воду

В Рязани на нескольких улицах отключат холодную воду

С 10:00 до 12:00 ресурс не будет поступать по следующим адресам: Мещерская (п. Солотча) 24, 24/1, 24/2, 24/3 ,24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 24/10, 24/11.

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