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Украинский переводчик исказил слова Мелони на саммите в Швейцарии

Украинский переводчик исказил слова Мелони на саммите в Швейцарии

Global Look Press/Presidenza Del Consiglio/G7 Ital Украинский переводчик неправильно перевел слова премьер-министра Италии Джорджи Мелони во время саммита в Швейцарии по урегулированию ситуации на Украине и заявил, что коллективный Запад якобы заставит Россию сдаться.

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Комментарии
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Eduard
Да хохлы аферисты,как и их Западные хозяева(хотя они не хозяева)
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14 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
3,14здеть, как дышать - национальная черта бандерлохов...
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13 час.
EV
Evgeni Velesik
Таки с украинского никто и не переводит, тем более на украинский! Там всё англичане!
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5 час.

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