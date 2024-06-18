Украинский переводчик исказил слова Мелони на саммите в Швейцарии

Global Look Press/Presidenza Del Consiglio/G7 Ital Украинский переводчик неправильно перевел слова премьер-министра Италии Джорджи Мелони во время саммита в Швейцарии по урегулированию ситуации на Украине и заявил, что коллективный Запад якобы заставит Россию сдаться.
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