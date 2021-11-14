Свыше трех тысяч военнослужащих общевойскового объединения ВВО в Приморье написали географический диктант

Свыше трех тысяч военнослужащих общевойскового объединения ВВО в Приморье написали географический диктант

Первые 10 заданий представляют собой некую викторину, направленную на подготовку участников к основной части мероприятия, требующий уже больший уровень эрудиции.

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