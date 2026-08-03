В УЕФА захотели подать в суд на президента ФИФА

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) захотели подать в суд на президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в связи с возможной продажей прав на проведение чемпионатов мира по футболу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии