Индия: 14 человек погибли и 29 получили ранения возле храма Шитла Мата в Сантау, округ Гвалиор, штат Мадхья-Прадеш, в ночь с 17 на 18 октября после того, как грузовик не справился с управлением на крутом склоне и врезался в толпу верующих.