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В Белоруссии заявили о провокациях на границе со стороны ряда стран

В Белоруссии заявили о провокациях на границе со стороны ряда стран

Совет Безопасности (СБ) Белоруссии фиксирует постоянные провокации и различного рода инциденты. Прежде всего на государственной границе республики и Союзного государства со стороны Польши, Украины и стран Балтии, рассказал госсекретарь СБ страны Александр Вольфович, пишет журнал «Национальная оборона».

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