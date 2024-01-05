Проведённые Вооружёнными силами Российской Федерации при помощи различных типов ракет атаки оказались причиной полного уничтожения предприятия «M-Tac», которое занималось созданием различных типов боевого обмундирования для нацистов.
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