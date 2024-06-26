«Это плавучий аэродром»: Российский адмирал выступил против размещения ударного оружия на борту перспективного авианосца «Это плавучий аэродром»: Российский адмирал выступил против размещения ударного оружия на борту перспективного авианосцаПерспективный российский авианосец не должен иметь ударное оружие, об этом заявил экс-замначальника главного штаба ВМФ РФ, вице-адмирал в отставке Владимир Пепеляев, отвечавший за разработку проекта авианосца в Крыловском НИИ.
Комментарии
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Александр Пелимский
Я вот не понял, а зачем одно предложение подряд три раза печатать???
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13 час.
Александр Т
Это чтобы скорее и лучше дошло что афтар дурачок.
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11 час.
ХА
Харченко Александр
Истину глаголешь
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10 час.
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