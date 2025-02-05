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Петербургский дневник

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Удар «Градом» по пехоте и технике ВСУ обеспечил наступление штурмовиков в ДНР

Удар «Градом» по пехоте и технике ВСУ обеспечил наступление штурмовиков в ДНР

Контроль целей осуществлялся при помощи расчета БПЛА Расчет РСЗО «Град» группировки «Центр» ударил по пехоте и технике украинской армии, обеспечив наступление штурмовиков на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

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