Удар «Градом» по пехоте и технике ВСУ обеспечил наступление штурмовиков в ДНР

Контроль целей осуществлялся при помощи расчета БПЛА Расчет РСЗО «Град» группировки «Центр» ударил по пехоте и технике украинской армии, обеспечив наступление штурмовиков на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии