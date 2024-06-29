Шри-Ланка запросила у России компенсацию за погибших на СВО граждан своей страны

Анфиса Иванова

Скорее всего за их лояльность России мы им все заплатим . И будем платить , если они и дальше будут с Россией бороться против ВСУ. Наверное, это правильно, - они помогают нам, а мы их за это , конечно не безвозмездно, благодарим.