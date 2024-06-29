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Шри-Ланка запросила у России компенсацию за погибших на СВО граждан своей страны

Шри-Ланка запросила у России компенсацию за погибших на СВО граждан своей страны

В конце июня в Россию прибыла делегация Шри-Ланки во главе с министром иностранных дел Таракой Баласурией.

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Комментарии
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Руслан Техажев
Пусть им платит тот, кто их вербовал ,из личных средств. И послать всех идти лесом.
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14 час.
СК
Сергей Козлов
Если ты ссыкун лежиш на печи хоть бабла отстегни ребятам на сво
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14 час.
Анфиса Иванова
Скорее всего за их лояльность России мы им все заплатим . И будем платить , если они и дальше будут с Россией бороться против ВСУ.  Наверное, это правильно, - они помогают нам, а мы их за это , конечно не безвозмездно, благодарим.
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6 час.

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