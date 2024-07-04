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Губернаторы-демократы на встрече с Байденом пообещали поддержать его

Губернаторы-демократы на встрече с Байденом пообещали поддержать его

Губернаторы от Демократической партии на состоявшейся встрече с президентом США Джо Байденом пообещали поддержать его, несмотря на обеспокоенности после неудачных дебатов хозяина Белого дома с республиканцем Дональдом Трампом.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Таки его всë время кто-то поддерживает? Рот раскроет, руки вытянет и куда-то прëт!
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