Губернаторы-демократы на встрече с Байденом пообещали поддержать его

Губернаторы от Демократической партии на состоявшейся встрече с президентом США Джо Байденом пообещали поддержать его, несмотря на обеспокоенности после неудачных дебатов хозяина Белого дома с республиканцем Дональдом Трампом.
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