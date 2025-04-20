Ирэна Карпа критикует переход киевлян на русский язык в условиях конфликта

Украинская писательница Ирэна Карпа недовольна возвращением жителей Киева к русскому языку. Она подчёркивает важность общения родителей с детьми на украинском языке, связывая это с патриотизмом и формированием свободной личности.
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