Путин сравнил с паноптикумом конференцию по Украине в Швейцарии без участия РФ

В ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко, президент РФ Владимир Путин высказался о предстоящей в Швейцарии конференции по мирному урегулированию на Украине, организуемой без участия России.
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