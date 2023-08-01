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Марченко о том, что разбил нос Маршанду: «Был бы русский парень или знакомый – я бы извинился, может. А его впервые видел. Если что, Брэд, извини!»

Эпизод произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Бостоном» в марте (1:2 ОТ).

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