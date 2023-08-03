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Черышев и Мусаев вывели свои клубы в 3-й отборочный раунд Лиги конференций. «Санта-Колома» сыграет с АЗ, «Сабах» – с «Партизаном»

Черышев и Мусаев вывели свои клубы в 3-й отборочный раунд Лиги конференций. «Санта-Колома» сыграет с АЗ, «Сабах» – с «Партизаном»

Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА андоррская «Санта-Колома» под руководством Дмитрия Черышева по сумме двух матчей обыграла черногорскую «Сутьеску» по сумме двух матчей (0:2, 3:0).

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