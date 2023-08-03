Черышев и Мусаев вывели свои клубы в 3-й отборочный раунд Лиги конференций. «Санта-Колома» сыграет с АЗ, «Сабах» – с «Партизаном»

Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА андоррская «Санта-Колома» под руководством Дмитрия Черышева по сумме двух матчей обыграла черногорскую «Сутьеску» по сумме двух матчей (0:2, 3:0).
Популярные статьи
- «Чествуем единственного и неповторимого». Норвежские биатлонисты выложили фото из душа, пошутив об участии Свенсена в рекламе шампуня
- Shaman выступит на «Газпром Арене» 9 сентября
- Журавель – Уткину о критике комментаторов «Матч ТВ»: «Смердящий наброс без разговора о профессии приравнивает Васю к обычным метателям говна»
Свежие комментарии