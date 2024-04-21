В РФ ответили на кражу российских активов

В МИД России обвинили Вашингтон в краже замороженных российских активов. По заявлению представителя МИД Марии Захаровой в Вашингтоне прибегают к банальному воровству с целью накачивания Украины вооружениями.
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