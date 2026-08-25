Фитоняшки из СССР: 6 самых эффектных и стройных звёзд Страны советов

Вспомним симпатичных советских девушек-знаменитостей с атлетической фигурой В советские годы не существовало таких понятий, как фитнес и ЗОЖ, да и не было специализированных спортзалов для населения, однако государство всячески поощряло и пропагандировало здоровый образ жизни, занятия физкультурой и спортом.