Фитоняшки из СССР: 6 самых эффектных и стройных звёзд Страны советов

Вспомним симпатичных советских девушек-знаменитостей с атлетической фигурой В советские годы не существовало таких понятий, как фитнес и ЗОЖ, да и не было специализированных спортзалов для населения, однако государство всячески поощряло и пропагандировало здоровый образ жизни, занятия физкультурой и спортом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии