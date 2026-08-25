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На руинах Страны Советов

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Фитоняшки из СССР: 6 самых эффектных и стройных звёзд Страны советов

Фитоняшки из СССР: 6 самых эффектных и стройных звёзд Страны советов

  Вспомним симпатичных советских девушек-знаменитостей с атлетической фигурой В советские годы не существовало таких понятий, как фитнес и ЗОЖ, да и не было специализированных спортзалов для населения, однако государство всячески поощряло и пропагандировало здоровый образ жизни, занятия физкультурой и спортом.

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Комментарии
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Элина Смирнова
Плисецкая и Удовиченко, как то совсем не атлеты.
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4 н.