В США допустили отправку европейских войск на Украину

ВАШИНГТОН, 22 апреля, ФедералПресс. Подполковник ВВС США Джахара Матисек допустил в статье в журнале Foreign Affairs, что европейские войска могут быть размещены на Украине для проведения боевых операций.
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