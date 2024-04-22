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В США допустили отправку европейских войск на Украину

В США допустили отправку европейских войск на Украину

ВАШИНГТОН, 22 апреля, ФедералПресс. Подполковник ВВС США Джахара Матисек допустил в статье в журнале Foreign Affairs, что европейские войска могут быть размещены на Украине для проведения боевых операций.

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