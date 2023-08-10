Сам себе мастер

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Очаровательные вышитые миниатюры. Прекрасное украшение для одежды, текстиля и всего чего угодно))

Очаровательные вышитые миниатюры. Прекрасное украшение для одежды, текстиля и всего чего угодно))

Бывает, что хочется украсить купленную одноцветную футболку какой-нибудь небольшой вышивкой, чтобы она стала непохожей на другие сотни футболок, выпущенных одновременно с этой единственной, купленной именно вами.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Ну девочки!! Умелицы-рукодельницы!! Умнички... КЛАСС!!👍👍👍👍
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14 час.
ВН
Валентина Новикова
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