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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Не ставьте Кукуяна на «Спартак», он вообще не судья для меня. Маричалю карточку не показывает, а потом дает красную человеку, который вступается за футбол». Ловчев о матче с «Динамо»

Во 2-м этапе полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России красно-белые одержали победу со счетом 2:1.

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