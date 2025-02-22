Третий лишний: Саймс сказал, о чем РФ и США договариваются без Украины

Профессор МГИМО и телеведущий Дмитрий Саймс рассказал aif.ru, по каким темам России и США будет проще договориться в Саудовской Аравии, почему эти встречи так нужны Дональду Трампу и как тот на самом деле относится к Владимиру Зеленскому.
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