Третий лишний: Саймс сказал, о чем РФ и США договариваются без Украины

Профессор МГИМО и телеведущий Дмитрий Саймс рассказал aif.ru, по каким темам России и США будет проще договориться в Саудовской Аравии, почему эти встречи так нужны Дональду Трампу и как тот на самом деле относится к Владимиру Зеленскому.