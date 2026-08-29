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Царьград

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Исследование показало, чего жители России старше 50 лет боятся больше смерти

Исследование показало, чего жители России старше 50 лет боятся больше смерти

Несмотря на страх остаться беспомощными, граждане страны неохотно следят за здоровьем.Опрос медтех-компании MD, проведённый среди 1400 жителей России старше 50 лет из всех регионов, показал, что главный страх старшего поколения — не смерть, а потеря самостоятельности.

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