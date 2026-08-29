Исследование показало, чего жители России старше 50 лет боятся больше смерти

Несмотря на страх остаться беспомощными, граждане страны неохотно следят за здоровьем.Опрос медтех-компании MD, проведённый среди 1400 жителей России старше 50 лет из всех регионов, показал, что главный страх старшего поколения — не смерть, а потеря самостоятельности.
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