Киев пытается «сломать» непокорного Орбана перекрытием поставок в Венгрию российской нефти

Венгрии грозит топливный кризис из-за того, что Украина перекрыла транзит российской нефти. Причем, как сообщает издание Politico, высокие цены и нехватка электроэнергии могут ударить по этой стране уже через считаные недели.
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