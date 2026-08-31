Страна и люди
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Страна и люди

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Из-за наводнения в Гранд-Каньоне пропало без вести 15 человек

Из-за наводнения в Гранд-Каньоне пропало без вести 15 человек

Внезапное наводнение в национальном парке Гранд-Каньон привело к исчезновению примерно 15 человек. Об этом сообщает CBS News, ссылаясь на Службу национальных парков США.

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