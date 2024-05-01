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  • Ирина Быкова
    Только мракобесы могут ненавидеть русских.Не её позор
  • Михаил Васильев
    Автор, учи мат. часть: самолёт - это не дирижабль!Еловый гусь, или ...
  • Anodtat
    Автор, причем здесь Китай.Сам то читаешь, что публикуешь?Не её позор

МиГ-27К

МиГ-27К

﻿﻿МиГ-27К (до поступления на вооружение МиГ-23БК) стал одним из первых самолетов, оснащенных высокоточными ракетами с лазерной и телевизионной системами наведения.

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