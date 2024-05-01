МиГ-27К (до поступления на вооружение МиГ-23БК) стал одним из первых самолетов, оснащенных высокоточными ракетами с лазерной и телевизионной системами наведения.
МиГ-27К
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
МиГ-27К (до поступления на вооружение МиГ-23БК) стал одним из первых самолетов, оснащенных высокоточными ракетами с лазерной и телевизионной системами наведения.
Свежие комментарии