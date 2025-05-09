Врач Станкевич: предрасположенность к аллергии формируется до рождения ребенка

Планирующим беременность женщинам необходимо сдавать тест на аллергический статус еще до рождения ребенка, потому что предрасположенность к аллергии формируется до того, как новорожденный сталкивается с внешним миром.
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