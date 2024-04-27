🤔 Мөнир Рахмаевның хатыны хастаханәгә эләгүенең сәбәбен әйтте: https://intertat.tatar/news/monir-raxmaevnyn-xatyny-xastaxanaga-elaguenen-sababen-aitte-5865801.
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🤔 Мөнир Рахмаевның хатыны хастаханәгә эләгүенең сәбәбен әйтте: https://intertat.tatar/news/monir-raxmaevnyn-xatyny-xastaxanaga-elaguenen-sababen-aitte-5865801.