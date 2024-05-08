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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Пончики на замену хлебу. Добавили зелень прямо в тесто и жарим на сковороде

Магазинный хлеб быстро черствеет, а домашний обычно слишком сложен в приготовлении. На замену хлебу проще и вкуснее будет приготовить особые пончики: зелень добавим прямо в тесто, а затем не будем возиться с выпечкой, а просто быстро обжарим их на сковороде.

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