Пончики на замену хлебу. Добавили зелень прямо в тесто и жарим на сковороде

Магазинный хлеб быстро черствеет, а домашний обычно слишком сложен в приготовлении. На замену хлебу проще и вкуснее будет приготовить особые пончики: зелень добавим прямо в тесто, а затем не будем возиться с выпечкой, а просто быстро обжарим их на сковороде.