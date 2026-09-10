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ИА Регнум

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Трамп: при победе республиканцев на выборах американцы получат по $5 тыс.

Трамп: при победе республиканцев на выборах американцы получат по $5 тыс.

Президент США Дональд Трамп заявил, что все совершеннолетние американцы получат по 5 тыс. долларов, если республиканцам по итогам промежуточных выборов в стране удастся сохранить контроль над обеими палатами конгресса.

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