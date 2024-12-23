На Украине стартовала «такси-мобилизация» — NEWS.ru — 23.12.24

Сотрудники ТЦК на Украине начали применять тактику такси-мобилизации Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) начали использовать так называемую тактику «такси-мобилизации», пишет издание «Страна.
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