Бодибилдер перебрал с «Виагрой» и чуть не лишился полового органа

Бодибилдер из Москвы чуть не лишился члена из-за непрекращающейся эрекции из-за употребления шести таблеток «Виагры» разом .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Смертельная тоск...
- В Московском реги...
- «Смертельная тоск...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым