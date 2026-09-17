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Бодибилдер перебрал с «Виагрой» и чуть не лишился полового органа

Бодибилдер перебрал с «Виагрой» и чуть не лишился полового органа

Бодибилдер из Москвы чуть не лишился члена из-за непрекращающейся эрекции из-за употребления шести таблеток «Виагры» разом .

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