Суд приговорил украинку к 12 годам колонии за попытку теракта в Энергодаре

Южный окружной военный суд вынес приговор гражданке Украины Татьяне Ключко, назначив ей 12 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 500 тысяч рублей за участие в террористическом сообществе и попытку совершить теракт в Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС.