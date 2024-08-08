Суд приговорил украинку к 12 годам колонии за попытку теракта в Энергодаре

Южный окружной военный суд вынес приговор гражданке Украины Татьяне Ключко, назначив ей 12 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 500 тысяч рублей за участие в террористическом сообществе и попытку совершить теракт в Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС.
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