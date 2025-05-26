Российские войска сорвали прорыв границы и расширили зону безопасности в Курской

Российская группировка войск «Север» успешно отразила попытки прорыва государственной границы в Курской области, а также продолжила активные действия по расширению полосы безопасности в Сумской области Украины.
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