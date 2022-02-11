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Реальные доходы россиян рекордно выросли с 2013 года

Реальные доходы россиян рекордно выросли с 2013 года

Так называемые реальные располагаемые доходы граждан страны по итогам прошлого года увеличились на 3,1 процента, следует из данных Росстата.

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