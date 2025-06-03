Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Российские "Герани" разоряют Запад.

Российские "Герани" разоряют Запад.

Здравствуйте, недавно президент США Дональд Трамп, выступая перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте, отметил, что американские вооруженные силы внимательно изучают опыт применения беспилотников в конфликте на Украине.

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