Российские "Герани" разоряют Запад.

Здравствуйте, недавно президент США Дональд Трамп, выступая перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте, отметил, что американские вооруженные силы внимательно изучают опыт применения беспилотников в конфликте на Украине.
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