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Пресс-секретарь израильской ассоциации о кричалках болельщиков в поддержку ЦАХАЛ: «Мы очень гордимся армией, которая защищает нашу страну. Армия – это не часть политики»

Пресс-секретарь Израильской футбольной ассоциации Шломи Барзель ответил на вопрос ирландского журналиста о политических кричалках болельщиков.

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