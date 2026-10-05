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Песков призвал верить Роспотребнадзору, а не слухам о «чуме» в Иркутской области

Песков призвал верить Роспотребнадзору, а не слухам о «чуме» в Иркутской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальные заявления Роспотребнадзора по ситуации в Иркутской области.

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