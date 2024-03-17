Малахов подарил Лужиной платье

На вечере в Доме кино, который Ларисе Лужиной в честь юбилея организовала Гильдия актеров кино. Андрей Малахов Павел Соседов На вечере в Доме кино, который Ларисе Лужиной в честь юбилея организовала Гильдия актеров кино России, актриса появилась в платье, подаренном Андреем Малаховым.