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Малахов подарил Лужиной платье

Малахов подарил Лужиной платье

На вечере в Доме кино, который Ларисе Лужиной в честь юбилея организовала Гильдия актеров кино. Андрей Малахов Павел Соседов На вечере в Доме кино, который Ларисе Лужиной в честь юбилея организовала Гильдия актеров кино России, актриса появилась в платье, подаренном Андреем Малаховым.

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