На Камчатке планируют разместить объекты солнечной энергетики Объекты солнечной энергетики появятся в районах Камчатки для замещения неэффективной генерации в изолированных энергоузлах.
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На Камчатке планируют разместить объекты солнечной энергетики Объекты солнечной энергетики появятся в районах Камчатки для замещения неэффективной генерации в изолированных энергоузлах.
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