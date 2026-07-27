Захарова указала на игнорирование ЮНЕСКО позиции России по Херсонесу

Официальный комментарий МИД России по решению ЮНЕСКО о Херсонесе Таврическом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО о включении Херсонеса Таврического в список объектов, находящихся под угрозой.
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