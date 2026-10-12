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Регионы России

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Минцифры готовит новые требования для виртуальных мобильных операторов в России

Минцифры готовит новые требования для виртуальных мобильных операторов в России

Министерство цифрового развития совместно с крупными операторами связи разрабатывает новые требования к виртуальным мобильным операторам (MVNO), включая банковские проекты, сообщили «Ведомости».

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